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Лише перший вирок. Україна очікує на покарання інших причетних до збиття MH17

Фото: Україна очікує на покарання інших причетних до збиття MH17 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні Гаазький суд виніс перший вирок у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі. Україна очікує на притягнення до відповідальності інших причетних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що загалом за час розслідування міжнародна слідча група, до складу якої також входить СБУ, зібрала безпрецедентну доказову базу:

  • проаналізувала понад 5,5 млрд сторінок інформації в інтернеті (фото, відео, публікації в соцмережах та ЗМІ, блоги, форуми тощо);
  • вивчила понад 1,5 млн телефонних дзвінків у районі запуску ракети та вздовж її маршруту;
  • допитала як свідків понад 260 осіб;
  • провела понад 3 тисячі різноманітних експертних досліджень;
  • у Павлограді Дніпропетровської області був проведений унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву зенітно-керованих ракет 9М38М1 ЗРК "Бук", результати якого виявилися вирішальними для експертних висновків.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги ухвалив вирок у справі про катастрофу рейсу MH17, згідно з яким Гіркіна,Дубинського та Харченка було засуджено до довічного ув'язнення.

Суд також задовольнив виплати родичам жертв у повному розмірі.

Детальніше про вирок суду читайте за посиланням.

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