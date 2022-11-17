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Только первый приговор. Украина ожидает наказания других причастных к сбитию MH17

Фото: Украина ожидает наказания других причастных к сбитию MH17 (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня Гаагский суд вынес первый приговор по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Украина ожидает привлечения к ответственности других причастных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что за время расследования международная следственная группа, в состав которой также входит СБУ, собрала беспрецедентную доказательную базу:

  • проанализировала более 5,5 млрд страниц информации в интернете (фото, видео, публикации в соцсетях и СМИ, блоги, форумы и т.п.);
  • изучила более 1,5 млн. телефонных звонков в районе запуска ракеты и вдоль ее маршрута;
  • допросила в качестве свидетелей более 260 человек;
  • провела более 3 тысяч различных экспертных исследований;
  • в Павлограде Днепропетровской области был проведен уникальный следственный эксперимент по контролируемому подрыву зенитно-управляемых ракет 9М38М1 ЗРК "Бук", результаты которого оказались решающими для экспертных выводов.

Напомним, сегодня суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Гиркин, Дубинский и Харченко были приговорены к пожизненному заключению.

Суд также удовлетворил выплаты родственникам жертв в полном размере.

Подробнее о приговоре суда читайте по ссылке.

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