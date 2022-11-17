Только первый приговор. Украина ожидает наказания других причастных к сбитию MH17

Сегодня Гаагский суд вынес первый приговор по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Украина ожидает привлечения к ответственности других причастных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что за время расследования международная следственная группа, в состав которой также входит СБУ, собрала беспрецедентную доказательную базу:
Напомним, сегодня суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Гиркин, Дубинский и Харченко были приговорены к пожизненному заключению.
Суд также удовлетворил выплаты родственникам жертв в полном размере.
Подробнее о приговоре суда читайте по ссылке.
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