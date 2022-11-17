Суд задовольнив виплати сім'ям жертв рейсу МН17 у повному обсязі
Гаазький суд у справі про катастрофу малазійського літака рейсу MH17 задовольнив виплати родичам жертв у повному розмірі та визначив повну суму компенсації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.
Суд вважає вимоги сімей загиблих щодо компенсації цілком законними. Суд присудив виплати у повному обсязі. Повну суму відшкодування збитків судом встановлено у розмірі 16 млн євро.
Нагадаємо, що Гаазький суд визнав винними трьох підозрюваних у справі про аварію малазійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі. Мова про Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.
Раніше українська розвідка оголосила у розшук екс-ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). За допомогу у його затриманні пообіцяли нагороду у розмірі 100 тисяч доларів. Раніше Гіркін був оголошений у міжнародний розшук.
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