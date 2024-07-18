Не лише паспорти. Топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку

Влітку українці активно оформлюють паспорти у зв'язку зі сезоном літніх відпусток. У ЦНАПах Києва відзначають значне зростання попиту на такі послуги.
З яких ще питань найчастіше звертаються до центрів з надання адміністративних послуг влітку, у коментарі РБК-Україна розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Влітку українці активніше їздять за кордон, тому багатьом актуально оновити свої паспортні документи. У столичних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у зв'язку зі сезоном літніх відпусток спостерігається значне зростання попиту на послуги з оформлення паспортів.
"Цей період є особливо активним для громадян, які потребують оновлення документів", - зазначила Наталія Шамрай.
У ЦНАП Києва визначили топ-5 послуг, за якими влітку звертаються найчастіше:
Вартість оформлення паспортних документів залежать від строків – терміново за 7 робочих днів чи за 20 робочих днів.
Оформлення паспорта громадянина України з 18 років за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів – 874 грн.
Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.
Також ми розповідали, з якого віку треба оформляти паспорт дитині. Дітям в Україні для отримання різних послуг, складання іспитів та реєстрації місця проживання необхідно мати паспортний документ. Перший паспорт громадянина України оформлюється у вигляді ID-картки.
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