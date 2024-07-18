Не лише паспорти. Топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку

Влітку часто звертаються за реєстрацією майна та бізнесу

Влітку українці активніше їздять за кордон, тому багатьом актуально оновити свої паспортні документи. У столичних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у зв'язку зі сезоном літніх відпусток спостерігається значне зростання попиту на послуги з оформлення паспортів.

"Цей період є особливо активним для громадян, які потребують оновлення документів", - зазначила Наталія Шамрай.

У ЦНАП Києва визначили топ-5 послуг, за якими влітку звертаються найчастіше:

паспортні послуги;

послуги з реєстрації місця проживання;

державна реєстрація майна;

державна реєстрація бізнесу;

послуги соціального характеру.

Скільки коштує оформлення паспорта у ЦНАП

Вартість оформлення паспортних документів залежать від строків – терміново за 7 робочих днів чи за 20 робочих днів.

оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм за 20 робочих днів – 958 грн;

оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм за 7 робочих днів – 1598 грн.

Оформлення паспорта громадянина України з 18 років за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів – 874 грн.