Не только паспорта. Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом

Летом украинцы активно оформляют паспорта в связи с сезоном летних отпусков. В ЦНАПах Киева отмечают значительный рост спроса на такие услуги.
По каким еще вопросам чаще всего обращаются в центры предоставления административных услуг летом, в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Летом украинцы активнее ездят за границу, поэтому многим актуально обновить свои паспортные документы. В столичных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) в связи с сезоном летних отпусков наблюдается значительный рост спроса на услуги по оформлению паспортов.
"Этот период особенно активен для граждан, которые нуждаются в обновлении документов", - отметила Наталья Шамрай.
В ЦНАП Киева определили топ-5 услуг, за которыми летом обращаются чаще всего:
Стоимость оформления паспортных документов зависит от сроков – срочно за 7 рабочих дней или за 20 рабочих дней.
Оформление паспорта гражданина Украины с 18 лет за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней – 874 грн.
Напомним, мы писали, что в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и пособий при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.
Также мы рассказывали, с какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку. Детям в Украине для получения различных услуг, сдачи экзаменов и регистрации места жительства необходимо иметь паспортный документ. Первый паспорт гражданина Украины оформляется в виде ID-карты.
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