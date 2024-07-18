Не только паспорта. Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом

Летом часто обращаются за регистрацией имущества и бизнеса

Летом украинцы активнее ездят за границу, поэтому многим актуально обновить свои паспортные документы. В столичных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) в связи с сезоном летних отпусков наблюдается значительный рост спроса на услуги по оформлению паспортов.

"Этот период особенно активен для граждан, которые нуждаются в обновлении документов", - отметила Наталья Шамрай.

В ЦНАП Киева определили топ-5 услуг, за которыми летом обращаются чаще всего:

паспортные услуги;

услуги по регистрации места жительства;

государственная регистрация имущества;

государственная регистрация бизнеса;

услуги социального характера

Сколько стоит оформление паспорта в ЦНАП

Стоимость оформления паспортных документов зависит от сроков – срочно за 7 рабочих дней или за 20 рабочих дней.

оформление и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем за 20 рабочих дней – 958 грн;

оформление и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем за 7 рабочих дней – 1598 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины с 18 лет за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней – 874 грн.