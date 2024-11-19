Лише по одній черзі. В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 20 листопада

В Україні у середу, 20 листопада, вимикатимуть світло за графіками 6:00 до 22:00. Протягом дня діятиме лише одна черга відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком", - додали у компанії.

В "Укренерго" зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Завтра, у середу, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України 17 листопада "Укренерго" знову запровадило графіки відключень світла.

У більшості областей застосовують одну-дві черги, що означає відсутність світла чотири години на добу.

Зазначимо, що у Києві графіки відключення електроенергії оновили. Тепер на сайті Yasno показуватимуть тільки фактичні вимкнення світла за відповідною адресою.

Детальніше про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.