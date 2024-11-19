Только по одной очереди. В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 20 ноября

В Украине в среду, 20 ноября, будут выключать свет по графикам с 6:00 до 22:00. В течение дня будет действовать только одна очередь отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда она появляется по графику", - добавили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Завтра, в среду, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

Напомним, после массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины 17 ноября "Укрэнерго" снова ввело графики отключений света.

В большинстве областей применяют одну-две очереди, что означает отсутствие света четыре часа в сутки.

Отметим, что в Киеве графики отключения электроэнергии обновили. Теперь на сайте Yasno будут показывать только фактические отключения света по соответствующему адресу.

Детальнее о том, сколько будут продолжаться графики и чего ждать зимой - читайте в материале РБК-Украина "Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой".

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