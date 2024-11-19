ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Только по одной очереди. В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 20 ноября

Украина, Вторник 19 ноября 2024 18:15
UA EN RU
Только по одной очереди. В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 20 ноября Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 20 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в среду, 20 ноября, будут выключать свет по графикам с 6:00 до 22:00. В течение дня будет действовать только одна очередь отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в среду, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда она появляется по графику", - добавили в компании.

Отключение света в Украине

Напомним, после массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины 17 ноября "Укрэнерго" снова ввело графики отключений света.

В большинстве областей применяют одну-две очереди, что означает отсутствие света четыре часа в сутки.

Отметим, что в Киеве графики отключения электроэнергии обновили. Теперь на сайте Yasno будут показывать только фактические отключения света по соответствующему адресу.

Детальнее о том, сколько будут продолжаться графики и чего ждать зимой - читайте в материале РБК-Украина "Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Графики отключения света Укрэнерго Электроэнергия
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией
РБК-Украинаинформационное агентство 1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией