Графіки відключення світла у Києві змінили: як тепер орієнтуватися

У Києві оновили графіки відключення електроенергії. Тепер на сайті Yasno показуватимуть тільки фактичні вимкнення світла за відповідною адресою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook енергетичної компанії Yasno та її генерального директора Сергія Коваленка .

Зазначається, що відтепер на сайті Yasno можна подивитися фактичні відключення світла за своєю групою на два дні - сьогодні та завтра.

Достатньо лише вказати місто і ви одразу побачите розклад на цей або наступний день з двома слотами:

біла зона - світло точно буде;

темно-сіра зона - світло вимикатимуть.

Як зазначили у компанії, кожного вечора до 20:00 графіки вже будуть доступні на сайті.

"Коли "Укренерго" знатиме обсяги обмежень на наступний день, він передаватиме їх оператору системи розподілу (ОСР) для формування графіків. Як тільки ОСР надасть їх нам, графіки з’являться на сайті", - пояснили у Yasno.

За словами Коваленка, щоб показати, кого точно відключатимуть у конкретний день, і сформований графік фактичних відключень світла.

"В ньому немає зайвого - тільки час, коли завтра світло буде, і коли ні. Звісно, графік фактичних відключень створюється на основі графіку ймовірних відключень. ОСР формують його після команди Укренерго залежно від обсягів обмежень", - пояснив він.

Водночас гендиректор компанії зазначив, що "Укренерго" може коригувати обмеження, а отже буде змінюватися і фактичний графік. Тому біля таблички з графіком тепер буде дата й час оновлення інформації.