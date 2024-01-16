Лише один штурм за добу: росіяни зменшили активність на лівому березі Дніпра

За минулу добу російські війська помітно зменшили свою активність на лівобережжі Дніпра і наважилися лише на один штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, в зоні відповідальності Сил оборони півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна, за цих погодних умов, контрбатарейна боротьба.



"Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Але за минулу добу помітно зменшив свою активність і наважився лише на один штурм.Як і в попередні рази, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.

Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та здійснюють авіабомбардування.

Водночас українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, у листопаді військові ЗСУ заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Українським захисникам вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що Сили оборони хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних.

Раніше речниця оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що робота ЗСУ на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

Раніше повідомлялося, що кількість штурмів росіян на лівому березі Дніпра за добу зменшилася у чотири рази.