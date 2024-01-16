Только один штурм за сутки: россияне снизили активность на левом берегу Днепра

За прошедшие сутки российские войска заметно снизили свою активность на левобережье Днепра и решились лишь на один штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, в зоне ответственности Сил обороны юга ракетно-артиллерийскими подразделениями проводится максимально эффективная при этих погодных условиях контрбатарейная борьба.



"Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Но за минувшие сутки заметно уменьшил свою активность и решился лишь на один штурм. Как и в предыдущие разы, понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении.

Оккупанты не прекращают активную аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов и осуществляют авиабомбардировки.

В то же время, украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, в ноябре военные ВСУ заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинским защитникам удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских.

Ранее спикера обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа ВСУ на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.

Ранее сообщалось, что количество штурмов россиян на левом берегу Днепра за сутки уменьшилось в четыре раза.