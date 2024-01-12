Кількість штурмів росіян на лівому березі Дніпра зменшилася у чотири рази, - Гуменюк

За минулу добу кількість штурмів росіян на лівому березі Дніпра зменшилася у чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, минулої доби у лівобережжі Херсонської області було зафіксовано три ворожі штурми. Це в чотири рази менше, ніж було раніше, коли росіяни намагалися штурмувати по 10-12 разів на добу.

Гуменюк зазначила, що контрбатарейна боротьба, яка відбувається на лівому березі Дніпра, досить результативна.

"За вчорашню добу там знищено 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 одиниць - це важка артилерія. Також це самохідні установки, зокрема такі як "Гіацинт", - розповіла речниця.

Вона також повідомила про знищення ворожого човна, антенної станції, двох спостережних пунктів, пункту збереження паливо-мастильних матеріалів окупантів та польового пункту боєпостачання.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, у листопаді військові ЗСУ заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Українським захисникам вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що Сили оборони хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних.

Раніше речниця оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що робота ЗСУ на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.