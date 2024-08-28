UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лише один район Харківщини отримає дозвіл на очне навчання: що відомо

Фото: першокласники в Харьківському метро (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Рада оборони Харківської області дозволила органам місцевого самоврядування самостійно визначати форму навчання школярів, які не перебувають на території можливих бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наразі під такі критерії безпеки підпадає лише Красноградський район, оскільки тут не передбачено зони можливих бойових дій.

Голова ОВА розповів про те, що необхідно для очного навчання в цьому районі. Процес виглядає так:

  1. Спочатку педагогічна рада має видати відповідне рішення.
  2. Потім від батьків необхідна згода на офлайн освіту для своїх дітей.

Однак найважливішим критерієм буде те, чи є у школи бомбосховища або інші захисні споруди

Ситуація в Харьківській області

На Харьківському напрямку продовжуються бойові дії, хоча Росія відвела частину своїх військ в Курську область. Однак, як заявила  пресслужба ОТУ "Харків", росіяни готуються до відновлення штурмів і деблокування заводу у Вовчанську, де наразі знаходяться частина російських загарбників.

На жаль, окупанти не припиняють обстрілювати Харьківщину. Від цього постійно страждає місцеве населення. Росіяни також завдають ударів по інфраструктурі, в тому числі енергетичній.

Коментуючи нещодавню доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові продовжують витискати загарбників з Харківського напрямку.

 

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки повідомили, що в Україні планують повернути до очного навчання 300 тисяч школярів цього року. Разом із тим були запроваджені нові зміни до навчального процесу.

Раніше ми повідомляли, що учням 4 та 9 класів у новому навчальному році доведеться знову складати ДПА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківШкола