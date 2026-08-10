Не лише НПЗ: у СБС розповіли про ключові цілі далекобійних ударів по Росії

Як зазначили у коментарі РБК-Україна в Окремому центрі безпілотних систем СБС, лише за перше півріччя 2026 року засобами Deep Strike уражено 697 цілей у РФ, виведено з ладу рекордні 43% потужностей російських НПЗ.

З початку року кількість ударів у глибині ворога зросла на 1150% - результат системного та планового нарощування спроможностей.

"Цілі визначаються стратегічним задумом. Зараз у нашому фокусі паливна галузь та оборонна промисловість, а також логістика, яка їх обслуговує. У червні ми уразили 11 нафтопереробних заводів і понад 8 підприємств ВПК. Було лише кілька днів, коли нічого не горіло у стратегічній глибині ворога. Москва у червні палала двічі", - підкреслили у СБС.

Так, у липні 1 Окремий центр СБС у співпраці з іншими підрозділами СОУ завдав одного з найболючіших для ворога ударів по найбільшому в Росії Омському НПЗ.

Омськ знаходиться за 2400 кілометрів по прямій, але з урахуванням віражів безпілотники подолали відстань до 3 тисяч кілометрів, встановивши зону ураження на дистанції Сибіру.

"Нарощування масштабів входить до загального плану покращення спроможностей: маємо більше засобів, проводимо точнішу розвідку та скорочуємо цикл підготовки. Все прораховано", - додали військові.