Как отметили в комментарии РБК-Украина в Отдельном центре беспилотных систем ССС, только за первое полугодие 2026 года средствами Deep Strike поражено 697 целей в РФ, выведены из строя рекордные 43% мощностей российских НПЗ.

С начала года количество ударов в глубине врага выросло на 1150% – результат системного и планового наращивания способностей.

"Цели определяются стратегическим замыслом. Сейчас в нашем фокусе топливная отрасль и оборонная промышленность, а также обслуживающая их логистика. В июне мы поразили 11 нефтеперерабатывающих заводов и более 8 предприятий ВПК. Было всего несколько дней, когда ничего не горело в стратегической глубине врага", - подчеркнула врага. ССС.

Так, в июле 1 Отдельный центр СБС в сотрудничестве с другими подразделениями СОУ нанес один из самых болезненных для врага ударов по крупнейшему в России Омскому НПЗ.

Омск находится в 2400 километрах по прямой, но с учетом виражей беспилотники преодолели расстояние до 3 тысяч километров, установив зону поражения на дистанции Сибири.

"Наращивание масштабов входит в общий план улучшения способностей: имеем больше средств, проводим более точную разведку и сокращаем цикл подготовки. Все просчитано", - добавили военные.