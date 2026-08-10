Не только НПЗ: в СБС рассказали о ключевых целях дальнобойных ударов по России
Среди ключевых целей украинских ударных дронов в РФ - топливная отрасль и оборонная промышленность, а также обслуживающая их логистика.
Об этом сообщается в материале РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов".
Как отметили в комментарии РБК-Украина в Отдельном центре беспилотных систем ССС, только за первое полугодие 2026 года средствами Deep Strike поражено 697 целей в РФ, выведены из строя рекордные 43% мощностей российских НПЗ.
С начала года количество ударов в глубине врага выросло на 1150% – результат системного и планового наращивания способностей.
"Цели определяются стратегическим замыслом. Сейчас в нашем фокусе топливная отрасль и оборонная промышленность, а также обслуживающая их логистика. В июне мы поразили 11 нефтеперерабатывающих заводов и более 8 предприятий ВПК. Было всего несколько дней, когда ничего не горело в стратегической глубине врага", - подчеркнула врага. ССС.
Так, в июле 1 Отдельный центр СБС в сотрудничестве с другими подразделениями СОУ нанес один из самых болезненных для врага ударов по крупнейшему в России Омскому НПЗ.
Омск находится в 2400 километрах по прямой, но с учетом виражей беспилотники преодолели расстояние до 3 тысяч километров, установив зону поражения на дистанции Сибири.
"Наращивание масштабов входит в общий план улучшения способностей: имеем больше средств, проводим более точную разведку и сокращаем цикл подготовки. Все просчитано", - добавили военные.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что на аэродроме "Гвардейское" в Крыму бушевали масштабные пожары после ударов дронов.
Также сообщалось, что ранее Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных российских объектов на временно оккупированных территориях. В частности, под удары попали враждебные РЛС раннего обнаружения, а также ретрансляторы дронов.