Лише НАТО чи ядерна зброя можуть врятувати Україну від РФ, - МЗС Естонії

Він підкреслив, що НАТО не може ігнорувати амбіції України щодо вступу до альянсу, які залишаються "слоном у кімнаті", тоді як російський реваншизм становить загрозу для України.

Рейнсалу заявив, що прихильність НАТО до політики "відкритих дверей" і можливого членства України "далеко не достатньо" для стримування РФ у майбутньому.

"Якщо ми скажемо, що на практиці ми не розглядатимемо Україну як члена НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або пророкуємо, що Росія нападе знову, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну або принаймні у війну за європейський континент", - заявив міністр.

Він не виключив, що війна може повторитися.

"Це вже визнання того, що великомасштабна війна повториться. І це те, що я вважаю дуже небезпечним з нашого погляду, що ми вже визнаємо, що ми не приборкали небезпеку або ми не знаємо результат поточної війни", - заявив Рейнсалу.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на саміті НАТО.

Він також запросив на нього президента України Володимира Зеленського.

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