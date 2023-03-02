UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лише НАТО чи ядерна зброя можуть врятувати Україну від РФ, - МЗС Естонії

Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

НАТО не повинно виключати Україну з транснаціонального альянсу в обмін на мир із Росією, попередивши, що в цьому разі Україна опиниться в сірій зоні, де єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Кремля буде ядерна зброя.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Він підкреслив, що НАТО не може ігнорувати амбіції України щодо вступу до альянсу, які залишаються "слоном у кімнаті", тоді як російський реваншизм становить загрозу для України.

Рейнсалу заявив, що прихильність НАТО до політики "відкритих дверей" і можливого членства України "далеко не достатньо" для стримування РФ у майбутньому.

"Якщо ми скажемо, що на практиці ми не розглядатимемо Україну як члена НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або пророкуємо, що Росія нападе знову, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну або принаймні у війну за європейський континент", - заявив міністр.

Він не виключив, що війна може повторитися.

"Це вже визнання того, що великомасштабна війна повториться. І це те, що я вважаю дуже небезпечним з нашого погляду, що ми вже визнаємо, що ми не приборкали небезпеку або ми не знаємо результат поточної війни", - заявив Рейнсалу.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на саміті НАТО.

Він також запросив на нього президента України Володимира Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяЯдерна зброяВійна Росії проти України