Только НАТО или ядерное оружие могут спасти Украину от РФ, - МИД Эстонии

Он подчеркнул, что НАТО не может игнорировать амбиции Украины по вступлению в альянс, которые остаются "слоном в комнате", в то время как российский реваншизм представляет угрозу для Украины.

Рейнсалу заявил, что приверженность НАТО к политике "открытых дверей" и возможного членства Украины "далеко не достаточно" для сдерживания РФ в будущем.

"Если мы скажем, что на практике мы не будем рассматривать Украину в качестве члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или предсказываем, что Россия нападет снова, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну или, по крайней мере, в войну за европейский континент", - заявил министр.

Он не исключил, что война может повториться.

"Это уже признание того, что крупномасштабная война повторится. И это то, что я считаю очень опасным с нашей точки зрения, что мы уже признаем, что мы не укротили опасность или мы не знаем исход текущей войны", - заявил Рейнсалу.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на согласование новых шагов поддержки Украины на саммите НАТО.

Он также пригласил на него президента Украины Владимира Зеленского.

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