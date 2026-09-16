Лише каністра на відпустку: у Пітері запровадили ліміт на пальне

У Ленінградській області Росії вирішили запровадити єдиний ліміт на продаж пального на автозаправках. Водіям відпускатимуть не більше 30 літрів за одну заправку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Рішення ухвалили на тлі складної ситуації з паливом у регіоні. За словами губернатора Ленобласті Олександра Дрозденка, ситуація залишається складною, однак влада розраховує її стабілізувати. Він також закликав мешканців не допускати паніки.
Ліміт у 30 літрів планують запровадити на всіх АЗС регіону найближчими днями. За даними уряду Ленінградської області, це тимчасовий захід, який має діяти до 1 жовтня.
Окремо передбачено, що аварійні служби та швидка допомога зможуть заправлятися без черги. Водночас систему за принципом "парні-непарні" наразі залишили як резервний варіант.
Проблеми з паливом у Ленобласті вже призвели до зупинки роботи частини автозаправок. За словами Дрозденка, близько 20% приватних і невеликих АЗС регіону призупинили роботу через нестачу пального, а найбільші труднощі виникли з бензином АІ-95.
На ситуацію також вплинула зупинка нафтопереробного заводу "КИНЕФ", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на північному заході Росії.
Все через постійні удари ЗСУ по НПЗ окупантів. Наприклад, у ніч проти 15 вересня Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі. Також підтверджено наслідки попереднього удару по НПЗ "Слов'янськ ЕКО".
А президент США заявив, що Україна має припинити удари по російській інфраструктурі, маючи на увазі також НПЗ, адже це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного пального.