Лише каністра на відпустку: у Пітері запровадили ліміт на пальне

Рішення ухвалили на тлі складної ситуації з паливом у регіоні. За словами губернатора Ленобласті Олександра Дрозденка, ситуація залишається складною, однак влада розраховує її стабілізувати. Він також закликав мешканців не допускати паніки.

Ліміт у 30 літрів планують запровадити на всіх АЗС регіону найближчими днями. За даними уряду Ленінградської області, це тимчасовий захід, який має діяти до 1 жовтня.

Окремо передбачено, що аварійні служби та швидка допомога зможуть заправлятися без черги. Водночас систему за принципом "парні-непарні" наразі залишили як резервний варіант.

У регіоні виникли перебої з бензином

Проблеми з паливом у Ленобласті вже призвели до зупинки роботи частини автозаправок. За словами Дрозденка, близько 20% приватних і невеликих АЗС регіону призупинили роботу через нестачу пального, а найбільші труднощі виникли з бензином АІ-95.

На ситуацію також вплинула зупинка нафтопереробного заводу "КИНЕФ", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на північному заході Росії.