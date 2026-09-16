Только канистра на отпуск: в Питере ввели лимит на горючее

Решение было принято на фоне сложной ситуации с топливом в регионе. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, ситуация остается сложной, однако власти рассчитывают ее стабилизировать. Он также призвал жителей не допускать паники.

Лимит в 30 литров планируют ввести на всех АЗС региона в ближайшие дни. По данным правительства Ленинградской области, это временная мера, которая должна действовать до 1 октября.

Отдельно предусмотрено, что аварийные службы и скорая помощь смогут заправляться без очереди. В то же время систему по принципу "парные-нечетные" оставили как резервный вариант.

В регионе возникли перебои с бензином

Проблемы с топливом в Ленобласти уже привели к остановке работы части автозаправок. По словам Дрозденко, около 20% частных и небольших АЗС региона приостановили работу из-за нехватки горючего, а самые большие трудности возникли с бензином АИ-95.

На ситуацию также повлияла остановка нефтеперерабатывающего завода "КИНЕФ", являющегося одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на северо-западе России.