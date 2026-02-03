Не лише гроші: з чого складаються продуктові набори для українців від ВПП ООН

Всесвітня продовольча програма ООН щомісяця підтримує понад 600 тисяч людей у прифронтових регіонах України. При цьому формат допомоги залежить від умов на місцях і потреб громадян.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю ВПП ООН Антуан Валлас.
У тих громадах, де магазини не працюють або ж доступ до продуктів обмежений, ВПП доставляє:
"Там, де ринки функціонують, ми надаємо грошову допомогу - щоб родини могли самі обирати, що їм потрібно найбільше", - розповів Валлас.
Він зауважив, що сьогодні саме грошова підтримка є основною формою допомоги для більшості отримувачів ВПП в Україні.
"Грошова допомога дає родинам гнучкість - можливість купувати саме те, що їм найбільше потрібно, особливо в умовах перебоїв з електро- та газопостачанням", - додав фахівець.
Тим часом люди, які евакуюються або прибувають до транзитних центрів, отримують окремо 5-денні набори готової до споживання їжі.
"Це дозволяє забезпечити доступ до продуктів у перші критичні дні після виїзду з небезпечних територій і супроводжується подальшою реєстрацією на грошову допомогу", - пояснив представник ВПП ООН.
Для українців, які живуть найближче до лінії фронту, основний формат допомоги залишається незмінним.
"Це продуктовий набір вагою близько 13 кг, який покриває приблизно 60% середньомісячної калорійної потреби людини", - повідомив Валлас.
Він уточнив, що набір є збалансованим за поживними речовинами та містить продукти тривалого зберігання:
При цьому всі продукти відповідають міжнародним гуманітарним стандартам харчування.
Насамкінець Валлас визнав: "хоча ВПП постійно аналізує умови роботи та зворотний зв'язок від громад, зміна складу набору є складним процесом, який впливає на логістику, контракти з постачальниками та харчові стандарти".
"Наразі головний фокус - розширення грошової допомоги там, де це можливо", - підсумував він.
