Не лише на дрони: Зеленський обіцяє розширити пряме фінансування бригад

Як розповів Зеленський, сьогодні він перебуває з робочим візитом у Харкові та області. Президент відвідав бойові бригади.

"Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі - позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта", - зазначив глава держави.

Зеленський відзначив військових державними нагородами та обговорив потреби бригад.

"І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад - передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно - за своїми потребами, за своїм вибором - купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - зазначив президент.

Він також повідомив, що завтра збирає Ставку верховного головнокомандувача.

"Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", - додав Зеленський.