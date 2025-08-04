Не лише на дрони: Зеленський обіцяє розширити пряме фінансування бригад

В Україні вже працює пряме фінансування для бригад на закупівлю дронів. При цьому необхідно розширити можливості військових самостійно купувати необхідну зброю та техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він перебуває з робочим візитом у Харкові та області. Президент відвідав бойові бригади.
"Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі - позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта", - зазначив глава держави.
Зеленський відзначив військових державними нагородами та обговорив потреби бригад.
"І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад - передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно - за своїми потребами, за своїм вибором - купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - зазначив президент.
Він також повідомив, що завтра збирає Ставку верховного головнокомандувача.
"Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Міноборони України запустило нову цифрову систему. Вона призначена для постачання озброєння для ЗСУ.
Як повідомлялося, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне, а DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.
Наразі система працює з FPV-дронами, але далі охопить й інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.
Детальніше про цю систему, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.