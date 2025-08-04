Не только на дроны: Зеленский обещает расширить прямое финансирование бригад

В Украине уже работает прямое финансирование для бригад на закупку дронов. При этом необходимо расширить возможности военных самостоятельно покупать необходимое оружие и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он находится с рабочим визитом в Харькове и области. Президент посетил боевые бригады.
"Волчанское направление, 57-я бригада. Далее - позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады. Спасибо вам, воины, за каждого уничтоженного оккупанта", - отметил глава государства.
Зеленский отметил военных государственными наградами и обсудил потребности бригад.
"И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности о прямом финансировании для бригад - прежде всего финансирование на дроны. Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно - по своим потребностям, по своему выбору - покупать также пикапы, другие необходимые средства", - отметил президент.
Он также сообщил, что завтра собирает Ставку верховного главнокомандующего.
"Обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных", - добавил Зеленский.
Напомним, Минобороны Украины запустило новую цифровую систему. Она предназначена для поставки вооружения для ВСУ.
Как сообщалось, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно, а DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.
Сейчас система работает с FPV-дронами, но дальше охватит и другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.
Подробнее об этой системе, можно узнать в материале РБК-Украина.