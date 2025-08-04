Не только на дроны: Зеленский обещает расширить прямое финансирование бригад

Как рассказал Зеленский, сегодня он находится с рабочим визитом в Харькове и области. Президент посетил боевые бригады.

"Волчанское направление, 57-я бригада. Далее - позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады. Спасибо вам, воины, за каждого уничтоженного оккупанта", - отметил глава государства.

Зеленский отметил военных государственными наградами и обсудил потребности бригад.

"И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности о прямом финансировании для бригад - прежде всего финансирование на дроны. Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно - по своим потребностям, по своему выбору - покупать также пикапы, другие необходимые средства", - отметил президент.

Он также сообщил, что завтра собирает Ставку верховного главнокомандующего.

"Обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных", - добавил Зеленский.