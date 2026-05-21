Лише з дозволу командира: чому військовим у зоні бойових дій заборонено особисті телефони

У ТЦК пояснили, що в умовах сучасної війни мобільні телефони можуть допомогти ворогу визначити місце перебування українських військових для подальших ударів артилерією, ракетами чи дронами. Через це для військовослужбовців у районах ведення бойових дій діють відповідні обмеження.

Таке правило передбачене наказом Головнокомандувача ЗСУ №165 від 29 квітня 2024 року.

Водночас користуватися дозволяється лише спеціально налаштованими телефонами або іншими пристроями - за порядком, який визначає командир військової частини.

У ТЦК також зазначили, що особовий склад окремо інформують про правила користування засобами зв’язку та відповідні обмеження. Це робиться через окремий наказ.