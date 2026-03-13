Не лише чек: у Держпродспоживслужбі пояснили, як захистити права при замовленні їжі онлайн

Головне: Під час замовлення готових страв через інтернет важливо перевіряти наявність чеків .

. Перевірку замовлення на відповідність та якість необхідно здійснювати одразу після його доставки кур'єром.

необхідно здійснювати одразу після його доставки кур'єром. Споживачам радять вивчати інформацію не лише на сайтах служб доставки, а й безпосередньо на ресурсах виробників страв .

. У разі виявлення невідповідностей або неякісної продукції потрібно негайно зв’язатися з кур'єром або закладом.

потрібно негайно зв’язатися з кур'єром або закладом. При порушенні прав споживача та відмові бізнесу задовольнити вимоги, слід звертатися до Держпродспоживслужби.

Як приймати замовлення у кур'єра

Фахівці наголошують на необхідності перевіряти замовлення відразу після доставки. Важливо перевірити наявність розрахункового документа, який є обов'язковим доказом придбання продукції.

Якщо під час отримання виявлено невідповідність (відсутність певної страви чи напою), слід негайно зв’язатися з кур’єром або закладом. У разі отримання неякісної продукції про це також необхідно відразу повідомити заклад харчування.

Де робити замовлення та на що звернути увагу

Рекомендується користуватися лише перевіреними сайтами, де вказана повна інформація про найменування та місцезнаходження закладу. Окрему увагу варто приділити тому, хто саме виконує замовлення:

заклад харчування напряму (який має власну службу доставки);

служба доставки, що привозить страви з різних ресторанів.

Якщо замовлення оформлюється через службу доставки, фахівці радять вивчати інформацію не тільки на її сайті, а й переглянути обов’язкові дані на сайті безпосереднього виробника страв.

Захист прав споживачів

Якщо ви вважаєте, що ваші права як споживача було порушено, а суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити вимоги згідно із законодавством, необхідно звертатися до Держпродспоживслужби або її територіальних органів.