Не только чек: в Госпродпотребслужбе объяснили, как защитить права при заказе еды онлайн

Заказывая готовые блюда через интернет, важно помнить о безопасности пищевых продуктов и своих правах.
РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, каких правил придерживаться, когда забираете заказ.
Главное:
Специалисты отмечают необходимость проверять заказ сразу после доставки. Важно проверить наличие расчетного документа, который является обязательным доказательством приобретения продукции.
Если при получении обнаружено несоответствие (отсутствие определенного блюда или напитка), следует немедленно связаться с курьером или заведением. В случае получения некачественной продукции об этом также необходимо сразу сообщить заведение питания.
Рекомендуется пользоваться только проверенными сайтами, где указана полная информация о наименовании и местонахождении заведения. Отдельное внимание стоит уделить тому, кто именно выполняет заказ:
Если заказ оформляется через службу доставки, специалисты советуют изучать информацию не только на ее сайте, но и просмотреть обязательные данные на сайте непосредственного производителя блюд.
Если вы считаете, что ваши права как потребителя были нарушены, а субъект хозяйствования отказывается удовлетворить требования согласно законодательству, необходимо обращаться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что доставка продуктов и готовых блюд должна осуществляться с соблюдением специальных требований к транспорту. В частности, автомобили должны быть чистыми, пригодными для перевозки продуктов и обеспечивать защиту продуктов от загрязнения.
Также мы писали, что украинцы могут пожаловаться на некачественные товары или услуги в Госпродпотребслужбу. Для этого нужно подать письменное или электронное обращение с описанием нарушения и своими контактными данными. К заявлению также советуют приложить чеки, фото, переписку с продавцом или другие доказательства, а рассмотрение жалобы обычно длится до 30 дней.