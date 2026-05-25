Не лише бронь: як український ОПК переманює нових працівників

Бронювання як вирішальний фактор

У 2026 році саме бронювання від мобілізації стало одним із головних критеріїв вибору роботи в оборонній галузі. Для багатьох кандидатів воно не менш важливе, ніж рівень зарплати.

За даними ринку:

9 із 10 вакансій в ОПК передбачають бронювання;

у середньому по ринку цей показник не перевищує 12%.

Що ще впливає на вибір роботи

Окрім бронювання, кандидати звертають увагу на:

доступ до сучасних технологій;

можливість отримати досвід у високотехнологічних проєктах;

навчання безпосередньо під час роботи.

Попри великі зарплати, далеко не всі охочі зможуть влаштуватись в оборонну компанію. Річ у тому, що здебільшого компанії шукають людей із досвідом роботи.

За даними Work.ua, лише 9% вакансій, розміщених оборонними компаніями, підходять для людей без досвіду.

Тоді як в цілому на ринку праці зараз безпрецедентна кількість вакансій для початківців - близько 45%.

Також близько половини оборонних компаній готові віддати перевагу кандидатові-ветерану.

Ветерани йдуть в оборону

Судячи з даних Міноборони, ветерани активно йдуть працювати в оборонну сферу.

Так, кількість людей з бойовим досвідом у структурі "Укроборонпрому" зросла на 37% у 2025 році, а загалом там уже працює понад тисячу ветеранів.

"Не можна відкидати й такий фактор, як відчуття залученості до боротьби українського народу. Це особливо актуальне питання для ветеранів, які повертаються з фронту", - підкреслив виконавчий директор NAUDI.

Він додав, що "вони йдуть працювати і з практичним досвідом, який вони здобували на службі, і з розумінням, для чого вони це роблять".

При цьому, за словами CPO компанії SkyFall, справді сильних інженерів, розробників і менеджерів сьогодні на ринку мало.

Ринок перегрітий

Кількість відгуків на технічні вакансії часто сягають до 4-5 за місяць, тоді як сам ринок стає дедалі більш перегрітим через високий попит і конкуренцію.

Як наслідок, швидко залучати достатню кількість фахівців стає все складніше.

Окремий виклик - гостра конкуренція між самими компаніями-роботодавцями. Є випадки, коли окремі компанії свідомо пропонують компенсації значно вище ринкових рівнів, щоб оперативно переманювати спеціалістів, і це буквально підвищує загальну турбулентність ринку.

У SkyFall додають, що сьогодні також легко можна "стратити" на швидкості опрацювання кандидатів: найменші процесингові затримки з боку рекрутерів - швидка втрата кандидата, оскільки сильні спеціалісти часто мають декілька пропозицій одночасно.

При цьому є ряд факторів, які стримують кандидатів від роботи в оборонці.

Чому частина кандидатів не йде в ОПК

Попри переваги, є фактори, які стримують кандидатів: