UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не лише "Бобровники". Польща може закрити усі пропускні пункти з Білоруссю

Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Польщі не виключили, що можуть закрити усі пропускні пункти на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького у Брюсселі.

"Причиною закриття прикордонного переходу в Бобровниках є зростання напруженості у відносинах з Білоруссю. До Білорусі інструментально відносяться росіяни та Кремль. Для нас і для України та Європи це все більш небезпечне явище", - сказав він.

Як повідомлялося, з 10 лютого Польща закрила прикордонний перехід з Білоруссю "Бобрівники - Берестовиця". Таке рішення було ухвалено з метою безпеки.

Вже сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що тимчасово повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі через закриття пункту пропуску "Бобрівники - Берестовиця".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольща