Не лише для атак на інфраструктуру. Військовий припустив, для чого РФ накопичує ракети

Росія може накопичувати свої ракети не лише для атак на українську інфраструктуру. Не можна виключати підготовки масштабної наступальної операції.

Тимочко нагадав, що росіяни понад два місяці накопичують свій ракетний арсенал. При цьому, згідно з неофіційними даними, РФ може мати близько півтори тисячі ракет. І постає питання, для чого ворог накопичує стільки ракет.

"У нас поки що є лише одна вузька оцінка у всіх експертів, що начебто вони готуються завдавати ударів по нашій інфраструктурі. А може, це вони готують якісь серйозні наступальні операції? Для цього теж потрібно бути готовим і морально, і фізично, і по військовому", - підкреслив військовий.

Також він звернув увагу на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в Україні вже вироблено понад 100 ракет. Це означає, що процес масштабування виробництва ракет у країні запущено.

Він припустив, що бойові дії "можуть перейти" у повітряний простір, і тоді їх хід може змінитися на користь будь-якої зі сторін.