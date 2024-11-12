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Не только для атак на инфраструктуру. Военный предположил, для чего РФ накапливает ракеты

Вторник 12 ноября 2024 17:28
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Не только для атак на инфраструктуру. Военный предположил, для чего РФ накапливает ракеты Иллюстративное фото: Россия накапливает ракеты (naked-science.ru)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Россия может накапливать свои ракеты не только для атак на украинскую инфраструктуру. Нельзя исключать и подготовки масштабной наступательной операции.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Тимочко напомнил, что россияне более двух месяцев накапливают свой ракетный арсенал. При этом, согласно неофициальным данным, у РФ может быть около полторы тысячи ракет. И возникает вопрос, для чего враг накапливает столько ракет.

"У нас пока есть только одна узкая оценка у всех экспертов, что вроде бы они готовятся наносить удары по нашей инфраструктуре. А может, это они готовят какие-то серьезные наступательные операции? Для этого тоже нужно быть готовым и морально, и физически, и по военному", - подчеркнул военный.

Также он обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Украине уже произвели более 100 ракет. Это означает, что процесс масштабирования производства ракет в стране запущен.

Он допустил, что боевые действия "могут перейти" в воздушное пространство и тогда их ход может измениться в пользу любой из сторон.

Ракетные удары по Украине

Напомним, Россия не наносила по Украине массированный ракетный удар с конца августа.

При этом вчера, 11 ноября, Воздушные силы фиксировали взлет российской стратегической авиации и предупреждали о пусках ракет. Но это была лишь имитация атаки.

Более детально о том, для чего это России, - в материале РБК-Украина.

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