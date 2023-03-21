ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НАТО узгоджує нові цілі щодо виробництва озброєнь для України, - Столтенберг

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 17:30
НАТО узгоджує нові цілі щодо виробництва озброєнь для України, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

НАТО узгоджує нові цілі щодо виробництва ключових видів озброєнь для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

"Щоб зберегти підтримку України та одночасно захистити Альянс, союзники також перебувають у процесі узгодження нових цільових показників потужностей для виробництва боєприпасів, що вирішують у бою, і взаємодіють з промисловістю для нарощування виробництва", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг додав, що сім із 30 країн НАТО на даний час виконали завдання зі збільшення своїх оборонних витрат до 2% ВВП. На липневому саміті у Вільнюсі вони мають ухвалити нові зобов'язання та підвищити їх понад 2% ВВП.

Також НАТО посилює захист критично важливої національної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи, зокрема шляхом створення Координаційної групи з підводної інфраструктури та спільної оперативної групи НАТО-ЄС.

Нагадаємо, що засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав МЗС планує провести генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Раніше повідомлялось, що у НАТО вважають, що Китаю варто розуміти українську сторону у її боротьбі з російською агресією. Також офіційний Пекін має особисто зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Війна в Україні
NEWS
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі