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Только 7 стран НАТО увеличили оборонный бюджет до 2% ВВП, - Столтенберг

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Вторник 21 марта 2023 23:55
Только 7 стран НАТО увеличили оборонный бюджет до 2% ВВП, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Только 7 из 30 стран-членов НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2022 году в размере 2% от ВВП.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, это на одну страну меньше, чем в 2021 году. Североатлантический альянс изначально ожидал, что в 2022 году еще две страны достигнут этой цели.

"Но поскольку ВВП двух стран НАТО вырос больше, чем ожидалось, два участника альянса, которые, как мы ожидали, будут на уровне 2%, сейчас немного ниже 2%",— заявил Столтенберг.

В конце 2021 года предполагалось, что каждая страна альянса доведет свои оборонные расходы до 3% ВВП к 2024 году. В 2021 году совокупные оборонные расходы всех 30 участников Альянса достигли 1,2 трлн долларов. В 2020 году общие военные расходы НАТО выросли на 3,5%, составив 1,03 трлн долларов.

В декабре страны НАТО договорились нарастить бюджет почти на 26% в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.

Ранее сообщалось, что в НАТО считают, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией. Также официальный Пекин лично связаться с президентом Владимиром Зеленским.

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НАТО Йенс Столтенберг
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