Только 7 стран НАТО увеличили оборонный бюджет до 2% ВВП, - Столтенберг

Только 7 из 30 стран-членов НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2022 году в размере 2% от ВВП.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, это на одну страну меньше, чем в 2021 году. Североатлантический альянс изначально ожидал, что в 2022 году еще две страны достигнут этой цели.

"Но поскольку ВВП двух стран НАТО вырос больше, чем ожидалось, два участника альянса, которые, как мы ожидали, будут на уровне 2%, сейчас немного ниже 2%",— заявил Столтенберг.

В конце 2021 года предполагалось, что каждая страна альянса доведет свои оборонные расходы до 3% ВВП к 2024 году. В 2021 году совокупные оборонные расходы всех 30 участников Альянса достигли 1,2 трлн долларов. В 2020 году общие военные расходы НАТО выросли на 3,5%, составив 1,03 трлн долларов.

В декабре страны НАТО договорились нарастить бюджет почти на 26% в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.