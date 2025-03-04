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Цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших в історії Києва

Україна, Вівторок 04 березня 2025 11:50
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Цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших в історії Києва Фото: цієї зими в Києві було тепліше за норму на 2,0 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря за календарну зиму 2024-2025 рр. склала 0,5 градусів морозу, що вище кліматичної норми на 2,0 градусів. Зима стала десятою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, зимові місяці, окрім лютого, у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав січень - 5,3 градусів.

Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень. Всі вони відмічені у січні.

Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до 12,3 градусів морозу, а найтеплішим - 30 січня, коли температура повітря підвищилась до 11,6 градусів тепла

Опадів цієї календарної зими випало 89 мм, що склало 72% кліматичної норми.

Цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших в історії Києва

Нагадаємо, лютий 2025 року став першим місяцем з від’ємним відхиленням від середньобагаторічних показників з травня 2023 року. Середньомісячна температура повітря у лютому склала 3,7 градусів морозу, що на 1,4 градусів нижче за кліматичну норму.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

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