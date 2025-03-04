Цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших в історії Києва

Середньомісячна температура повітря за календарну зиму 2024-2025 рр. склала 0,5 градусів морозу, що вище кліматичної норми на 2,0 градусів. Зима стала десятою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, зимові місяці, окрім лютого, у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав січень - 5,3 градусів.

Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень. Всі вони відмічені у січні.

Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до 12,3 градусів морозу, а найтеплішим - 30 січня, коли температура повітря підвищилась до 11,6 градусів тепла

Опадів цієї календарної зими випало 89 мм, що склало 72% кліматичної норми.