Лише 4 кілометри до фронту: що буде з пляжами у Миколаївській області у 2026 році

Пляжний сезон у Миколаївській області цього літа, ймовірно, не відкриють через безпекову ситуацію та близькість регіону до лінії фронту. Водночас місцева влада вже опрацьовує варіанти, які могли б дозволити відкрити окремі пляжі у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма для "Новини.Live".
Головне:
За словами Кіма, головною проблемою залишаються високі ризики для відпочивальників. Якщо в Одесі відстань до потенційно небезпечних зон становить близько 130 кілометрів, то на Миколаївщині окремі пляжі розташовані лише за 4-30 кілометрів від небезпечних територій.
Через це військові виступають проти відкриття узбережжя. Йдеться не лише про мінну небезпеку, а й про загрозу ударів FPV-дронами та артилерією.
Попри складну ситуацію, область уже готує технічні рішення на випадок, якщо безпекова ситуація дозволить частково відкрити пляжі.
Зокрема, влада опрацьовує можливість використання:
За словами Кіма, вже є перелік конкретних пляжів, які могли б відкрити у разі отримання відповідного дозволу.
Наразі в області розраховують насамперед на внутрішній туризм. Для відпочинку можуть бути доступними:
Відкритий доступ до моря цього року, за оцінками ОВА, малоймовірний.
Кім також визнав, що туристична сфера регіону переживає дуже складний період. Через війну та закриті пляжі бізнес фактично втратив повноцінний сезон.
За словами очільника області, ситуація для туристичної галузі є "катастрофічною", тому Миколаївщина планує звертатися до держави по допомогу для відновлення та підтримки бізнесу.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Бакоті планують побудувати великий туристичний курорт із яхт-клубами, апарт-готелями, віллами та зонами для відпочинку. Проєкт оцінюють у 500 мільйонів доларів.
Також ми писали про "місця сили" в Україні, які варто відвідати хоча б раз у житті.