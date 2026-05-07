Всего 4 километра до фронта: что будет с пляжами в Николаевской области в 2026 году

Пляжный сезон в Николаевской области этим летом, вероятно, не откроют из-за ситуации с безопасностью и близости региона к линии фронта. В то же время местные власти уже прорабатывают варианты, которые могли бы позволить открыть отдельные пляжи в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Николаевской ОВА Виталия Кима для "Новости.Live".
Главное:
По словам Кима, главной проблемой остаются высокие риски для отдыхающих. Если в Одессе расстояние до потенциально опасных зон составляет около 130 километров, то в Николаевской области отдельные пляжи расположены лишь в 4-30 километрах от опасных территорий.
Поэтому военные выступают против открытия побережья. Речь идет не только о минной опасности, но и об угрозе ударов FPV-дронами и артиллерией.
Несмотря на сложную ситуацию, область уже готовит технические решения на случай, если ситуация с безопасностью позволит частично открыть пляжи.
В частности, власти прорабатывают возможность использования:
По словам Кима, уже есть перечень конкретных пляжей, которые могли бы открыть в случае получения соответствующего разрешения.
Сейчас в области рассчитывают прежде всего на внутренний туризм. Для отдыха могут быть доступными:
Открытый доступ к морю в этом году, по оценкам ОВА, маловероятен.
Ким также признал, что туристическая сфера региона переживает очень сложный период. Из-за войны и закрытых пляжей бизнес фактически потерял полноценный сезон.
По словам главы области, ситуация для туристической отрасли является "катастрофической", поэтому Николаевщина планирует обращаться к государству за помощью для восстановления и поддержки бизнеса.
