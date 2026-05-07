Всего 4 километра до фронта: что будет с пляжами в Николаевской области в 2026 году

06:40 07.05.2026 Чт
3 мин
Николаевская область может остаться без полноценного морского сезона четвертый год подряд
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Николаевской области не планируют открывать пляжи в 2026 году (pexels.com)

Пляжный сезон в Николаевской области этим летом, вероятно, не откроют из-за ситуации с безопасностью и близости региона к линии фронта. В то же время местные власти уже прорабатывают варианты, которые могли бы позволить открыть отдельные пляжи в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Николаевской ОВА Виталия Кима для "Новости.Live".

Главное:

  • Риски безопасности: Открытие моря маловероятно из-за близости фронта, угрозы артиллерийских обстрелов и атак FPV-дронами.
  • Позиция военных: Силы обороны выступают против открытия побережья не только из-за минной опасности, но и из-за прямой видимости зон отдыха для врага.
  • Техническая подготовка: Власти уже разработали перечень пляжей и защитных мер, которые применят, если ситуация с безопасностью улучшится.
  • Где можно отдыхать: Доступными для туристов останутся внутренние водоемы, озера, бассейны и уже разминированные рекреационные зоны.
  • Состояние бизнеса: Туристическая отрасль региона находится в "катастрофическом" состоянии.

Почему пляжи могут не открыть

По словам Кима, главной проблемой остаются высокие риски для отдыхающих. Если в Одессе расстояние до потенциально опасных зон составляет около 130 километров, то в Николаевской области отдельные пляжи расположены лишь в 4-30 километрах от опасных территорий.

Поэтому военные выступают против открытия побережья. Речь идет не только о минной опасности, но и об угрозе ударов FPV-дронами и артиллерией.

Какие варианты рассматривают

Несмотря на сложную ситуацию, область уже готовит технические решения на случай, если ситуация с безопасностью позволит частично открыть пляжи.

В частности, власти прорабатывают возможность использования:

  • специальных буев;
  • защитных заграждений;
  • мероприятий по разминированию отдельных территорий.

По словам Кима, уже есть перечень конкретных пляжей, которые могли бы открыть в случае получения соответствующего разрешения.

Что будет доступно для отдыха

Сейчас в области рассчитывают прежде всего на внутренний туризм. Для отдыха могут быть доступными:

  • озера;
  • внутренние водоемы;
  • бассейны;
  • рекреационные зоны, где уже провели разминирование.

Открытый доступ к морю в этом году, по оценкам ОВА, маловероятен.

Что происходит с туристическим бизнесом

Ким также признал, что туристическая сфера региона переживает очень сложный период. Из-за войны и закрытых пляжей бизнес фактически потерял полноценный сезон.

По словам главы области, ситуация для туристической отрасли является "катастрофической", поэтому Николаевщина планирует обращаться к государству за помощью для восстановления и поддержки бизнеса.

