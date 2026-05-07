Всего 4 километра до фронта: что будет с пляжами в Николаевской области в 2026 году

Главное: Риски безопасности: Открытие моря маловероятно из-за близости фронта, угрозы артиллерийских обстрелов и атак FPV-дронами.

Открытие моря маловероятно из-за близости фронта, угрозы артиллерийских обстрелов и атак FPV-дронами. Позиция военных: Силы обороны выступают против открытия побережья не только из-за минной опасности, но и из-за прямой видимости зон отдыха для врага.

Силы обороны выступают против открытия побережья не только из-за минной опасности, но и из-за прямой видимости зон отдыха для врага. Техническая подготовка: Власти уже разработали перечень пляжей и защитных мер, которые применят, если ситуация с безопасностью улучшится.

Власти уже разработали перечень пляжей и защитных мер, которые применят, если ситуация с безопасностью улучшится. Где можно отдыхать: Доступными для туристов останутся внутренние водоемы, озера, бассейны и уже разминированные рекреационные зоны.

Доступными для туристов останутся внутренние водоемы, озера, бассейны и уже разминированные рекреационные зоны. Состояние бизнеса: Туристическая отрасль региона находится в "катастрофическом" состоянии.

Почему пляжи могут не открыть

По словам Кима, главной проблемой остаются высокие риски для отдыхающих. Если в Одессе расстояние до потенциально опасных зон составляет около 130 километров, то в Николаевской области отдельные пляжи расположены лишь в 4-30 километрах от опасных территорий.

Поэтому военные выступают против открытия побережья. Речь идет не только о минной опасности, но и об угрозе ударов FPV-дронами и артиллерией.

Какие варианты рассматривают

Несмотря на сложную ситуацию, область уже готовит технические решения на случай, если ситуация с безопасностью позволит частично открыть пляжи.

В частности, власти прорабатывают возможность использования:

специальных буев;

защитных заграждений;

мероприятий по разминированию отдельных территорий.

По словам Кима, уже есть перечень конкретных пляжей, которые могли бы открыть в случае получения соответствующего разрешения.

Что будет доступно для отдыха

Сейчас в области рассчитывают прежде всего на внутренний туризм. Для отдыха могут быть доступными:

озера;

внутренние водоемы;

бассейны;

рекреационные зоны, где уже провели разминирование.

Открытый доступ к морю в этом году, по оценкам ОВА, маловероятен.

Что происходит с туристическим бизнесом

Ким также признал, что туристическая сфера региона переживает очень сложный период. Из-за войны и закрытых пляжей бизнес фактически потерял полноценный сезон.

По словам главы области, ситуация для туристической отрасли является "катастрофической", поэтому Николаевщина планирует обращаться к государству за помощью для восстановления и поддержки бизнеса.