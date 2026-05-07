ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Всего 4 километра до фронта: что будет с пляжами в Николаевской области в 2026 году

06:40 07.05.2026 Чт
3 мин
Николаевская область может остаться без полноценного морского сезона четвертый год подряд
aimg Татьяна Веремеева
Всего 4 километра до фронта: что будет с пляжами в Николаевской области в 2026 году Фото: В Николаевской области не планируют открывать пляжи в 2026 году (pexels.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Пляжный сезон в Николаевской области этим летом, вероятно, не откроют из-за ситуации с безопасностью и близости региона к линии фронта. В то же время местные власти уже прорабатывают варианты, которые могли бы позволить открыть отдельные пляжи в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Николаевской ОВА Виталия Кима для "Новости.Live".

Читайте также: 7 курортов для отпуска в мае: где море уже прогрелось до комфортной температуры

Главное:

  • Риски безопасности: Открытие моря маловероятно из-за близости фронта, угрозы артиллерийских обстрелов и атак FPV-дронами.
  • Позиция военных: Силы обороны выступают против открытия побережья не только из-за минной опасности, но и из-за прямой видимости зон отдыха для врага.
  • Техническая подготовка: Власти уже разработали перечень пляжей и защитных мер, которые применят, если ситуация с безопасностью улучшится.
  • Где можно отдыхать: Доступными для туристов останутся внутренние водоемы, озера, бассейны и уже разминированные рекреационные зоны.
  • Состояние бизнеса: Туристическая отрасль региона находится в "катастрофическом" состоянии.

Почему пляжи могут не открыть

По словам Кима, главной проблемой остаются высокие риски для отдыхающих. Если в Одессе расстояние до потенциально опасных зон составляет около 130 километров, то в Николаевской области отдельные пляжи расположены лишь в 4-30 километрах от опасных территорий.

Поэтому военные выступают против открытия побережья. Речь идет не только о минной опасности, но и об угрозе ударов FPV-дронами и артиллерией.

Какие варианты рассматривают

Несмотря на сложную ситуацию, область уже готовит технические решения на случай, если ситуация с безопасностью позволит частично открыть пляжи.

В частности, власти прорабатывают возможность использования:

  • специальных буев;
  • защитных заграждений;
  • мероприятий по разминированию отдельных территорий.

По словам Кима, уже есть перечень конкретных пляжей, которые могли бы открыть в случае получения соответствующего разрешения.

Что будет доступно для отдыха

Сейчас в области рассчитывают прежде всего на внутренний туризм. Для отдыха могут быть доступными:

  • озера;
  • внутренние водоемы;
  • бассейны;
  • рекреационные зоны, где уже провели разминирование.

Открытый доступ к морю в этом году, по оценкам ОВА, маловероятен.

Что происходит с туристическим бизнесом

Ким также признал, что туристическая сфера региона переживает очень сложный период. Из-за войны и закрытых пляжей бизнес фактически потерял полноценный сезон.

По словам главы области, ситуация для туристической отрасли является "катастрофической", поэтому Николаевщина планирует обращаться к государству за помощью для восстановления и поддержки бизнеса.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Бакоте планируют построить большой туристический курорт с яхт-клубами, апарт-отелями, виллами и зонами для отдыха. Проект оценивают в 500 миллионов долларов.

Также мы писали о "местах силы" в Украине, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаевская область Путешествия Пляжи
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта