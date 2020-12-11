ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лишь в одной области Украины койки для COVID-19 заняты более чем на 60%

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 60% лишь в Николаевской области. В среднем по стране заполненные 44,2 % таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (64,8%), Черкасской (59,1%) и Черниговской областях (55,3%). В Киеве койки заполнены на 51,4%.

Всего в Украине ввели уже 62 688 больничных коек для COVID-19.

Самые читаемые новости

При этом в стране уменьшает показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 11 декабря этот показатель 469,5 при норме 40, тогда как днем ранее он составлял 476,6. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 790,8. В Киеве показатель составляет 768,2.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране число госпитализированных пациентов с COVID-19 составляет 27 708.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницаКоронавирус