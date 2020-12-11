Лише в одній області України ліжка для COVID-19 зайняті більш ніж на 60%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 60% лише у Миколаївській області. В середньому по країні заповнені 44,2 % таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні у Миколаївській (64,8%), Черкаській (59,1%) і Чернігівській областях (55,3%). У Києві ліжка заповнені на 51,4%.

Всього в Україні ввели вже 62 688 лікарняних ліжок для COVID-19.

При цьому в країні зменшує показник захворюваності COVID-19. Станом на 11 грудня цей показник 469,5 при нормі 40, тоді як днем раніше він становив 476,6. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 790,8. У Києві показник становить 768,2.

Раніше РБК-Україна писало, що у країні число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 складає 27 708.

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.