В Минздраве назвали число госпитализированных больных COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19. По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, их 27 тыс. 708 человек.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что медицинская система все равно работает в достаточно напряженном режиме.

"Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным - 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19", - рассказал министр.

Степанов объяснил, что необходимо также время на оборудование новых больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов.

"Мы сейчас находимся на войне с COVID, а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет", - заявил глава Минздрава.

Напомним, Степанов заявил, что в стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине выявили 13 514 новых случаев коронавируса, выздоровели более 15 тысяч человек. Первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали 3 марта 2020 года. Тогда заболел мужчина из Черновцов.