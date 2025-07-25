Липці під контролем ЗСУ: військові розповіли про ситуацію на півночі Харківщині

"Липці повністю залишаються під контролем Сил оборони України. Росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці, але нічого, крім втрат, вони досягти не можуть", - пояснив Шамшин.

За його словами, підрозділи СОУ завдають окупантам значних втрат під час спроб росіян штурмувати у напрямку Липців. Тому ситуація контрольована, просування ворога в цьому районі зараз немає.