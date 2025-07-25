Липцы под контролем ВСУ: военные рассказали о ситуации на севере Харьковской области

Населенный пункт Липцы в Харьковской области сейчас полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Русских в селе нет и не было, ближайшие периодически умирают к северу от Липцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.
"Липцы полностью остаются под контролем Сил обороны Украины. Россияне время от времени пытаются атаковать к северу от населенного пункта Липцы, но ничего, кроме потерь, они достичь не могут", - пояснил Шамшин.
По его словам, подразделения СОУ наносят оккупантам значительные потери при попытках россиян штурмовать в направлении Липцов. Поэтому ситуация контролируемая, продвижения врага в этом районе сейчас нет.
Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. За сутки оккупанты потеряли ориентировочно 980 единиц живой силы во время попыток штурмов.
Россияне пытаются наступать в районе Липцы с мая 2024 года, когда они начали на севере Харьковщины очередную "операцию". Но все попытки врага продвинуться в этом районе завершаются провалом.
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