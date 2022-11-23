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Ліпше для безпеки Польщі. Качинський закликав Німеччину передати Україні ППО Patriot

Фото: Качинський закликав Німеччину передати Україні ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На думку голови правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослава Качинського ППО Patriot ліпше передати Україні, а не його країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Polskie Radio.

Німеччина планує передати Польщі ППО Patriot

Країни досягли угоди щодо перекидання до українського кордону зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Польща - наш друг, партнер і, як сусід України, особливо вразливий. Разом із моїм колегою Маріушем Блащаком ми домовилися поставити Польщі системи Patriot та забезпечити безпеку її повітряного простору за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter", - заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

Качинський має інакшу думку

За словами Качинського, пропозиція Німеччини є цікавою, однак на його особисту думку, для безпеки Польщі було б ліпше, аби Берлін передав ППО саме Україні за умови, що батареї були б розгорнуті на заході нашої країни.

"Тоді це дозволило б, можливо, більш ефективно, ніж з С-300, збивати ворожі ракети", - сказав Качинський.

Водночас голова правлячої партії вважає, що передача ППО Польщі допомогла б Варшаві уникнути подібної трагедії, як та, що нещодавно сталась в Пшеводуві.

"Водночас, якби росіяни вирішили напасти на нас, це також було б для нас захистом. Я б вважав таке рішення оптимальним і таким, що показує, що німці роблять реальну зміну ставлення, а не певний акт пропагандистського характеру", - додав Качинський.

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