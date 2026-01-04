Липецька область зазнала атаки дронів: у Єльці горить оборонний завод "Енергія"

Судячи з кадрів у пабліках, атака на Єлець почалася приблизно о 20:00 за київським часом. Підписники ASTRA розповіли, що після атаки над оборонним заводом АТ "Енергія" став підніматися чорний дим і було видно пожежу.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, які підтверджують, що в районі об'єкта сталося загоряння.

Трохи пізніше ASTRA, пославшись на свого OSINT-аналітика, підтвердило, що горить саме оборонний завод. Зокрема, було зазначено, що кадри очевидців знято приблизно за 900 метрів від атакованого підприємства.

Також паблік зазначив, що завод "Енергія" спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

"Продукція заводу широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом... "Энергия" виробляє, зокрема, акумулятори для (дронів - ред.), а також батареї для авіації та флоту", - ідеться в публікації.

Офіційна влада ситуацію ніяк не коментувала.