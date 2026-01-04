Липецкая область подверглась атаке дронов: в Ельце горит оборонный завод "Энергия"

Судя по кадрам в пабликах, атака на Елец началась примерно в 20:00 по киевскому времени. Подписчики ASTRA рассказали, что после атаки над оборонным заводом АО "Энергия" стал подниматься черный дым и был виден пожар.

Параллельно в соцсетях распространялись кадры, которые подтверждают, что в районе объекта случилось возгорание.

Чуть позже ASTRA сославшись на своего OSINT-аналитика подтвердило, что горит именно оборонный завод. В частности, было отмечено, что кадры очевидцев сняты примерно в 900 метрах от атакованного предприятия.

Также паблик отметил, что завод "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока.

"Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс... "Энергия" производит в том числе аккумуляторы для (дронов - ред.), а также батареи для авиации и флота", - сказано в публикации.

Официальные власти ситуацию никак не комментировали.