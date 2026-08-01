Липень став рекордним за кількістю втрат армії РФ у 2026 році, - Генштаб

За даними Генштабу, щомісячна динаміка втрат росіян на полі бою в цьому році має такий вигляд:

січень - 31 710 осіб;

лютий - 26 090 осіб;

березень - 31 960 осіб;

квітень - 32 980 осіб;

травень - 33 760 осіб;

червень - 39 290 осіб;

липень - 42 860 осіб (рекордний показник 2026 року).

"Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу противника становили 238 650 осіб", - додали у Генштабі.