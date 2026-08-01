Июль стал рекордным по количеству потерь армии РФ в 2026 году, - Генштаб

По данным Генштаба, ежемесячная динамика потерь россиян на поле боя в этом году выглядит так:

январь - 31 710 человек;

февраль - 26 090 человек;

март - 31 960 человек;

апрель - 32 980 человек;

май - 33 760 человек;

июнь - 39 290 человек;

июль - 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года).

"В общей сложности за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - добавили в Генштабе.