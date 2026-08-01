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Июль стал рекордным по количеству потерь армии РФ в 2026 году, - Генштаб

18:30 01.08.2026 Сб
1 мин
Что известно о потерях РФ за первую половину 2026 года?
aimg Эдуард Ткач
Фото: динамика потерь армии РФ растет (Getty Images)

В июле 2026 года российская армия понесла рекордные потери в живой силе с начала этого года. Враг потерял почти 43 000 солдат за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, ежемесячная динамика потерь россиян на поле боя в этом году выглядит так:

  • январь - 31 710 человек;
  • февраль - 26 090 человек;
  • март - 31 960 человек;
  • апрель - 32 980 человек;
  • май - 33 760 человек;
  • июнь - 39 290 человек;
  • июль - 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года).

"В общей сложности за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - добавили в Генштабе.

Потери россиян на фронте

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла в общей сложности около 1 млн 600 тысяч военных. Из них - около 700 тысяч - погибли.

Также мы писали, что еще в январе 2026 года СМИ писали, что Россия в ходе этой войны понесла на тот момент 1,2 млн солдат, что в свою очередь, уже превышает потери в любой войне после Второй мировой.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине