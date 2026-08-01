Июль стал рекордным по количеству потерь армии РФ в 2026 году, - Генштаб

В июле 2026 года российская армия понесла рекордные потери в живой силе с начала этого года. Враг потерял почти 43 000 солдат за месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, ежемесячная динамика потерь россиян на поле боя в этом году выглядит так:
"В общей сложности за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - добавили в Генштабе.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла в общей сложности около 1 млн 600 тысяч военных. Из них - около 700 тысяч - погибли.
Также мы писали, что еще в январе 2026 года СМИ писали, что Россия в ходе этой войны понесла на тот момент 1,2 млн солдат, что в свою очередь, уже превышает потери в любой войне после Второй мировой.