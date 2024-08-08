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За липень під час атак РФ по Україні до Білорусі залетіли щонайменше 9 дронів, - "Гаюн"

Фото: за липень під час атак РФ по Україні до Білорусі залетіли щонайменше 9 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Щонайменше дев'ять "Шахедів" залітали до Білорусі за липень. Один із них вибухнув, ще один зник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Протягом липня у повітряний простір Білорусі неодноразово залітали російські БПЛА типу "Shahed-131/136", які запускалися в ході завдання ракетних ударів по території України", - йдеться в повідомленні.

Всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:

  • один вибухнув і впав у Білорусі;
  • сім полетіли на територію України;
  • доля ще одного невідома.

Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.

"Так дрон, який залетів до Білорусі вночі 13 липня, пройшов понад 350 км аж до самого Вітебська і після цього зник, що з ним було далі і де він - невідомо. Ще один "Шахед", який був четвертим за рахунком, 16 липня пролетів над Білоруссю понад 400 км та вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області", - додає "Гаюн".

Дрони РФ у Білорусі

Російські дрони, які окупанти використовують під час атак по Україні, в липні вперше почали залітати до Білорусі.

Так, у ніч на 12 липня РФ атакувала Україну ударними дронами типу "Shahed-131/136". Через безпілотник Білорусь піднімала авіацію. Потім дрони РФ залітали до Білорусі 13, 16 та 31 липня.

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Російська ФедераціяБілорусьВійна в УкраїніДрони