За липень під час атак РФ по Україні до Білорусі залетіли щонайменше 9 дронів, - "Гаюн"

"Протягом липня у повітряний простір Білорусі неодноразово залітали російські БПЛА типу "Shahed-131/136", які запускалися в ході завдання ракетних ударів по території України", - йдеться в повідомленні.

Всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:

один вибухнув і впав у Білорусі;

сім полетіли на територію України;

доля ще одного невідома.

Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.

"Так дрон, який залетів до Білорусі вночі 13 липня, пройшов понад 350 км аж до самого Вітебська і після цього зник, що з ним було далі і де він - невідомо. Ще один "Шахед", який був четвертим за рахунком, 16 липня пролетів над Білоруссю понад 400 км та вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області", - додає "Гаюн".