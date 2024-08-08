За июль во время атак РФ по Украине в Беларусь залетели минимум 9 дронов, - "Гаюн"

"На протяжении июля в воздушное пространство Беларуси неоднократно залетали российские БПЛА типа "Shahed-131/136", которые запускались в ходе нанесения ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:

один взорвался и упал в Беларуси;

семь улетели на территорию Украины;

судьба еще одного неизвестна.

Большинство из них, а точнее семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.

"Так дрон, который залетел в Беларусь ночью 13 июля, прошел более 350 км вплоть до самого Витебска и после этого пропал, что с ним было дальше и где он - неизвестно. Еще один "Шахед", который был четвертым по счету, 16 июля пролетел над Беларусью более 400 км и взорвался, упав в Октябрьском районе Гомельской области", - добавляет "Гаюн".

