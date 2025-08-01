За июль ДТЭК вернул свет в дома более 650 тысяч семей после обстрелов

В течение июля энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что на Днепропетровщине за июль энергетики вернули свет в 345,7 тысяч домов, пострадавших из-за обстрелов.

В то же время Донецкая область остается центром тяжелых боев. В прошлом месяце здесь удалось вернуть электричество в 306,2 тысячи домов.

Энергетики приступают к работам сразу после того, как получат разрешение от военных и ГСЧС.