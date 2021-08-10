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Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ"

Автор: Дмитрий Левицкий

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". Легендарный форвард согласился на двухлетний контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление "ПСЖ".

Контракт предусматривает продление действия еще на один год.

Сам аргентинец также прокомментировал подписание контракта с "ПСЖ". Он отметил, что рад начать новую главу своей карьеры именно в "Пари Сен-Жермене", потому что клуб соответствует его футбольным амбициям.

"Я рад начать новую главу своей карьеры в "ПСЖ". Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в Парк де Пренс", - сказал Месси.

Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из клуба после того, как стороны не смогли подписать новый контракт.

После этого, президент "Барселоны" рассказал, что Месси пойдет играть в "ПСЖ".

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ПСЖМесси