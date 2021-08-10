Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ"

Контракт предусматривает продление действия еще на один год.

Сам аргентинец также прокомментировал подписание контракта с "ПСЖ". Он отметил, что рад начать новую главу своей карьеры именно в "Пари Сен-Жермене", потому что клуб соответствует его футбольным амбициям.

"Я рад начать новую главу своей карьеры в "ПСЖ". Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в Парк де Пренс", - сказал Месси.