Президент "Барселоны" назвал клуб, куда перейдет Месси
Фото: футболист Лионель Месси (facebook.com/leomessi)
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал клуб, куда перейдет футболист Лионель Месси. Этот клуб называется "Пари Сен-Жермен".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его заявление в интервью Tuttomercatoweb.
По его словам, он сделал все, чтобы Месси остался в "Барселоне".
"Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", но этого не произойдет", - сказал он.
Месси является воспитанником "Барселоны", в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев.